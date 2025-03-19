Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı | Video
Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 7 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesin İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 29 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 21 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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