Video Yaşam Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı | Video
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı | Video

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı | Video

19.03.2025 | 12:04

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 7 şüpheli tutuklandı.

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Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde kullanan ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan operasyonlarda, 8 parça halinde 1 kilogram 92,38 gram sentetik kannabinoid maddesi, 10 parça halinde 63,92 gram metamfetamin maddesi, 471 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 710 lira ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesin İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 29 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 21 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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