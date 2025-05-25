Video Yaşam Emekli polis dehşet saçtı: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı | Video
Emekli polis dehşet saçtı: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı | Video

Emekli polis dehşet saçtı: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı | Video

25.05.2025 | 08:43

Adana’da emekli polis memuru boşandığı eşini çalıştığı iş yerinde silahla öldürüp intihara teşebbüs etti.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nın girişinde bulunan bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Recep Ç. (54) 3 yıl önce boşandığı eşi Esengül Kaya'nın (48) çalıştığı büfeye geldi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Recep Ç., eski eşine tabancayla ateş edip ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Esengül Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Recep Ç.'nin peşine düştü. Recep Ç.'nin kullandığı hafif ticari araç Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolu Mustafalar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Bu sırada emekli polis Recep Ç., yanındaki silahla intihara teşebbüs etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Recep Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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