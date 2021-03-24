Video Yaşam En güzel kolayca uyutan bebek ninnileri! Uyutan ninni sözleri müzikli dinle izle

En güzel kolayca uyutan bebek ninnileri! Uyutan ninni sözleri müzikli dinle izle

En güzel kolayca uyutan bebek ninnileri! Uyutan ninni sözleri müzikli dinle izle
24.03.2021 | 16:38

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En güzel, kolayca uyutan müzikli ninni sözleri! 'Dandini Dandini Danalı Bebek' ninnisi...

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Dandini Dandini Danalı Bebek Ninnisi Sözleri;

Dandini dandini danalı bebek Mini mini elleri kınalı bebek Annesi babası çok sever Uyur, büyür.nazlı bebek Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kov bostancı danayı Yemesin lahanayı Dandini dandini danadan Bir ay doğmuş Anadan Kaçınmamış Yaradan Mevlam korusun Nazardan

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