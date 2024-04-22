Erbil'de Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı | Video 22.04.2024 | 12:57 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği tarihi ziyaret öncesi Erbil caddeleri Türk bayraklarıyla ve Erdoğan'ın posterleri ile süslendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 yıl aranın ardından Irak'a gerçekleştireceği tarihi ziyaret öncesi ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil caddeleri Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterleriyle süslendi. Türkiye, Irak ve IKBY bayraklarının asıldığı caddelere Türkçe ve Kürtçe, "Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan" pankartları yerleştirildi. Başkan Erdoğan başkent Bağdat'ta Iraklı yetkililerle yapacağı görüşmelerin ardından temaslarda bulunmak üzere Erbil'e geçecek.