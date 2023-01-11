Video Yaşam Erzurum’da dondurucu soğuklar etkili oluyor | Video
Erzurum’da dondurucu soğuklar etkili oluyor | Video

Erzurum’da dondurucu soğuklar etkili oluyor | Video

11.01.2023 | 12:22

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Erzurum’da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 14, gündüz ise sıfırın altında 8 dereceye düşmesiyle her yer buz tuttu.

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Erzurum'da beklenen kar yağışı olmayınca dondurucu soğuklar etkili oluyor. Eksi 8 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle Erzurum'da her yer buz tuttu. Gece sıfırın altında 14, gündüz ise sıfırın altında 8 dereceye düşmesi nedeniyle araba camları, yapay göl, cadde ve sokaklar buz tuttu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği beklenmektedir" denildi.

Öte yandan bölge genelinde hava sıcaklıkları sıfırın altında Erzurum 14, Ardahan 21, Bayburt 12, Erzincan 8 derece olarak ölçüldü. Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı ise 32 santimetreye ulaştı.

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