Esenyurt’ta 4 katlı bir tekstil fabrikasında korkutan yangın | Video
Esenyurt’ta 4 katlı bir tekstil firmasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler çatıyı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
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