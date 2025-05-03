Video Yaşam Esenyurt’ta 4 katlı bir tekstil fabrikasında korkutan yangın | Video
Esenyurt’ta 4 katlı bir tekstil fabrikasında korkutan yangın | Video

Esenyurt’ta 4 katlı bir tekstil fabrikasında korkutan yangın | Video

03.05.2025 | 10:13

Esenyurt’ta 4 katlı bir tekstil firmasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler çatıyı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

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Yangın, saat 07.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde 4 katlı bir tekstil firmasının çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Alevler paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenmenin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, binada ise soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.
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