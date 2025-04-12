Video Yaşam Esenyurt’ta doğal gaz patlaması! Patlamaya İSKİ'nin çalışması mı neden oldu? | Video
Esenyurt’ta doğal gaz patlaması! Patlamaya İSKİ'nin çalışması mı neden oldu? | Video

Esenyurt’ta doğal gaz patlaması! Patlamaya İSKİ'nin çalışması mı neden oldu? | Video

12.04.2025 | 11:15

Esenyurt'ta korkutan bir doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edidli. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Apartman sakini patlamaya bölgedeki İSKİ'nin çalışmasının neden olduğunu belirtti.

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