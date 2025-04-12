Esenyurt’ta doğal gaz patlaması! Patlamaya İSKİ'nin çalışması mı neden oldu? | Video

Esenyurt'ta korkutan bir doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edidli. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Apartman sakini patlamaya bölgedeki İSKİ'nin çalışmasının neden olduğunu belirtti.