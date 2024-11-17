Esenyurt’ta iki komşu arasında park yeri kavgası: Demir çubukla aracın camlarını kırdı | Video
Esenyurt’ta bir kişi, park yeri meselesi yüzünden tartıştığı komşusunun arabasının camını demir çubukla kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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