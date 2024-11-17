Esenyurt’ta iki komşu arasında park yeri kavgası: Demir çubukla aracın camlarını kırdı | Video 17.11.2024 | 13:44 Esenyurt’ta bir kişi, park yeri meselesi yüzünden tartıştığı komşusunun arabasının camını demir çubukla kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi 3'üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki komşunun bir süredir park yeri nedeniyle tartıştığı öğrenildi. Dün akşam saatlerinde komşusunun arabasını aynı yere park ettiğini gören şahıs, sinirlenerek aşağıya indi ve elindeki demirle arabanın arka camını kırdı. Sinirli şahsın, komşunun arabasının camlarını kırdığı o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntülerde, elindeki demir çubukla apartmanın kapısında oturan şahsın, bir süre sonra komşusunun arabasının arka camına vurarak kırdığı ve çevredekilerin de kendisini engellemeye çalıştığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin saldırgan şahsı gözaltına aldığı öğrenildi.