Eşiyle mesajlaştığını iddia ettiği akrabasını böyle kurşunladı | Video
Samsun'da bir kişinin, eşiyle mesajlaştığı gerekçesiyle aralarında husumet bulunan akrabasını kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Ölen İbrahim Keskin'in yakınlarının, Murat K.'nin eşi ile İbrahim arasında daha önce mesajlaşma yüzünden husumet bulunduğunu ve olayın bu yüzden olayın meydana gelmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.
CİNAYET ANI KAMERADA
Dönerci dükkanı önünde işlenen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, dükkanın önünde bir kişi ile yürüyen İbrahim Keskin'e yaklaşan Murat K., silahı doğrultarak ateş ediyor. Araya giren şahsın engellemesine rağmen ateş etmeyi sürdüren katil zanlısı, yere düşen İbrahim Keskin'in kafasına yakından kursun sıkıyor.
Olaydan sonra gözaltına alınan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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