Video Yaşam Eşiyle mesajlaştığını iddia ettiği akrabasını böyle kurşunladı | Video
Eşiyle mesajlaştığını iddia ettiği akrabasını böyle kurşunladı | Video

Eşiyle mesajlaştığını iddia ettiği akrabasını böyle kurşunladı | Video

25.04.2023 | 11:54

Samsun'da bir kişinin, eşiyle mesajlaştığı gerekçesiyle aralarında husumet bulunan akrabasını kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Gökçeli Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan dönerci dükkanı önünde Ramazan Bayramı'nın 1. günü meydana geldi. İddiaya göre, Murat K., eşiyle mesajlaştığı iddiasıyla aralarında husumet bulunan akrabası İbrahim Keskin'e (33) tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan İbrahim Keskin kaldırıldığı Salıpazarı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Murat K. ise olaydan sonra kaçtı.
Ölen İbrahim Keskin'in yakınlarının, Murat K.'nin eşi ile İbrahim arasında daha önce mesajlaşma yüzünden husumet bulunduğunu ve olayın bu yüzden olayın meydana gelmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA
Dönerci dükkanı önünde işlenen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, dükkanın önünde bir kişi ile yürüyen İbrahim Keskin'e yaklaşan Murat K., silahı doğrultarak ateş ediyor. Araya giren şahsın engellemesine rağmen ateş etmeyi sürdüren katil zanlısı, yere düşen İbrahim Keskin'in kafasına yakından kursun sıkıyor.

Olaydan sonra gözaltına alınan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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