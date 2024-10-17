Video Yaşam Eski hakem Selçuk Dereli, 'Heimlich' manevrasıyla hayat kurtardı | Video
Eski hakem Selçuk Dereli, 'Heimlich' manevrasıyla hayat kurtardı | Video

Eski hakem Selçuk Dereli, 'Heimlich' manevrasıyla hayat kurtardı | Video

17.10.2024 | 11:17

FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli (55), Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan Hamire Tuğutlu Toygartepe'yi (62) 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Eski hakem Selçuk Dereli, eşine ait restoranda yemek yerken nefes borusuna yemek kaçan Hamire Tuğutlu Toygartepe'nin nefes alamadığını gördü. Kadının yanına giden Dereli, 'Heimlich' manevrası yaparak Toygartepe'nin boğazına kaçan parçayı çıkardı.

Selçuk Dereli, hakemliğin yanında beden eğitimi ve spor bölümü mezunu olduğunu, ilk yardım eğitimi aldığını belirterek, "Dün akşam saatlerinde eşime ait restoranda bulunduğum esnada, masada yemek yiyen bir hanımefendinin nefes alamadığını ve fenalaştığını gördüm. Sonra çırpınmaya başladı. O esnada ben de hemen müdahale ettim ve Heimlich manevrası yaptım. Nefes borusuna kaçan o maddeyi tekrar dışarıya atılımını sağladım ve çok şükür Hamire Hanım tekrar nefes almaya başladı, rahatladı. Daha sonra tabii çok teşekkür etti. 'İyi ki buradaydınız. Burada bulunmanız da bizim için şans oldu, tekrar hayata döndüm' dedi. Kendine bundan sonraki yaşamında sağlıklı ve mutluluk diliyorum" dedi.

'BÖYLE OLAYLAR KARŞISINDA SOĞUKKANLI OLUNMALI'
Böyle olaylar karşısında soğukkanlı olmanın faydalı olduğunu söyleyen Dereli, "Eğitimimden dolayı hemen müdahalede bulundum. Burada önemli olan nefes borusuna kaçan maddenin tekrar dışarıya atılımını sağlayabilmek. Göğüs kafesi ile göbek ortasında bulunan bölgeye bir basınç uygulanmalı ki kaçan madde, nefes borusundaki o havayla dışarıya çıksın. Buradan da ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu müdahaleyi bilmek lazım. Çok basit konulara hakim olmak insanları hayata tekrar bağlayabilir. İlk yardım eğitimini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Özellikle işletmelerde bulunan insanların bu konularda bilgi sahibi olması lazım. Görüyorsunuz küçük bir müdahaleyle insanlar tekrar hayata tutunabiliyor" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eski hakem Selçuk Dereli, ’Heimlich’ manevrasıyla hayat kurtardı | Video 02:39
Eski hakem Selçuk Dereli, 'Heimlich' manevrasıyla hayat kurtardı | Video 17.10.2024 | 11:17
Kreşte uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen hakkında suç duyurusu | Video 06:08
Kreşte uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen hakkında suç duyurusu | Video 17.10.2024 | 11:03
Aracının lastiğinden çıkan uyuşturucu için Havyar sandım dedi, 22 yıl hapis cezası aldı | Video 01:03
Aracının lastiğinden çıkan uyuşturucu için "Havyar sandım" dedi, 22 yıl hapis cezası aldı | Video 17.10.2024 | 10:41
Bu kez evlilik vaadi ile kadınlar dolandırıldı! Gurbetçi, gurbetçileri dolandırdı: 9 gözaltı | Video 02:40
Bu kez evlilik vaadi ile kadınlar dolandırıldı! Gurbetçi, gurbetçileri dolandırdı: 9 gözaltı | Video 17.10.2024 | 10:41
İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler! Gözlerinin önünde motosiklet duvara çarpıp alev aldı, yanından geçen 2 araç da durmadı 01:22
"İnsanlık ölmüş" dedirten görüntüler! Gözlerinin önünde motosiklet duvara çarpıp alev aldı, yanından geçen 2 araç da durmadı 17.10.2024 | 10:41
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı! Sürücü bu araçtan sağ çıktı | Video 02:28
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı! Sürücü bu araçtan sağ çıktı | Video 17.10.2024 | 09:52
Dünyanın en büyük Atatürk heykeli sisler arasında böyle görüntülendi | Video 00:46
Dünyanın en büyük Atatürk heykeli sisler arasında böyle görüntülendi | Video 17.10.2024 | 09:52
Beton mikserinin altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 03:46
Beton mikserinin altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 17.10.2024 | 09:52
56 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken, kardeşinin kimliğiyle yakalandı | Video 00:49
56 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken, kardeşinin kimliğiyle yakalandı | Video 17.10.2024 | 09:51
Depreme 10’uncu katta yakalanan temizlik işçisi böyle kaçtı | Video 00:26
Depreme 10’uncu katta yakalanan temizlik işçisi böyle kaçtı | Video 17.10.2024 | 09:51
KUYU-36 operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 07:42
KUYU-36 operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 17.10.2024 | 09:13
Ataşehir’de silahlı çatışma! Panik anları kamerada | Video 02:07
Ataşehir'de silahlı çatışma! Panik anları kamerada | Video 17.10.2024 | 09:13
Etiler’deki lisede silah sesleri! Öğretmen, müdüre silah çekti! Gözaltı anları kamerada | Video 00:24
Etiler'deki lisede silah sesleri! Öğretmen, müdüre silah çekti! Gözaltı anları kamerada | Video 16.10.2024 | 16:49
Sevan Nişanyan’dan Nobel Ödülü alan soydaşı Daron Acemoğlu’na: ’’Yazdığı kitap kökten yanlış 03:55
Sevan Nişanyan'dan Nobel Ödülü alan soydaşı Daron Acemoğlu'na: ''Yazdığı kitap kökten yanlış" 16.10.2024 | 16:42
Çatıdan düşen dev parçadan saniyelerle kurtuldu | Video 03:57
Çatıdan düşen dev parçadan saniyelerle kurtuldu | Video 16.10.2024 | 15:49
Dağ yerinden oynadı! Deprem anı kamerada | Video 00:17
Dağ yerinden oynadı! Deprem anı kamerada | Video 16.10.2024 | 14:39
Deprem anında korkuyla balkondan atlamak istedi, son anda vazgeçti | Video 02:23
Deprem anında korkuyla balkondan atlamak istedi, son anda vazgeçti | Video 16.10.2024 | 14:23
Sinir krizi geçiren vatandaş kendi otomobilini hurdaya çevirdi | Video 01:02
Sinir krizi geçiren vatandaş kendi otomobilini hurdaya çevirdi | Video 16.10.2024 | 14:23
Tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçemedi ,rampaya park eden otomobilin kırılmadık camını bırakmadı | Video 02:37
Tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçemedi ,rampaya park eden otomobilin kırılmadık camını bırakmadı | Video 16.10.2024 | 14:23
Polis ekiplerinin trafikteki bikinili genç kadınla imtihanı | Video 05:43
Polis ekiplerinin trafikteki bikinili genç kadınla imtihanı | Video 16.10.2024 | 12:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA