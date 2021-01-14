Eskişehir’de polisin başına defalarca telsizle vurmuştu! Görüntüler ortaya çıktı | Video
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Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamlığı girişinde görevli polis memurunu yaralayan saldırganın yargılanmasına 2 mahkeme ‘görevsizlik kararı’ verince başlanamadı. Yaklaşık 1,5 yıldır hukuki uyuşmazlık nedeniyle yargılama başlayamazken olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.