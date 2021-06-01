Esra Erol canlı yayın izle: 1 Haziran 2021 Salı atv izle! Karısı başka adamdan çocuk yapan kocanın feryadı Esra Erol'da...
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atv Esra Erol 1 Haziran 2021 Salı canlı yayınında; karısı Kamuran Aldemir'in evden kaçarak başka erkekten çocuk yapan kocanın feryadı yürekleri yaktı! Esra Erol'da canlı yayınına katılan Kadir Bey, karısı Kamuran Aldemir'in evi terk ederek Uğur isimli bir adamdan çocuk yaptığını ve iki çocukları ile ilgilenmediğini belirtti.
ESRA EROL 1 HAZİRAN 2021 SALI CANLI YAYAIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN