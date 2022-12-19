Esra Erol’da inanılmaz olay! 1 milyona yakın parayı kriptoda batırıp kaçtı! | Video
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ATV’nin sevilen ve reytingleri altüst eden programı Esra Erol’da, bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. ‘Esra Erol’da’ programına Çanakkale’den katılan 22 yaşındaki İrem Doğan, ünlü sunucunun kapısını çaldı. İrem Doğan’ın annesi ev ve araba parası olan ve yaklaşık 1 milyon liraya yakın parayı kripto paraya yatırdı. Bütün parayı yatıran anne ise temmuz ayında ortadan kayboldu. Esra Erol’a katılan İrem Doğan, ‘hem annemi aramak istiyorum, hem de anneme hesap sormak istiyorum’ dedi. İşte programda yaşananlar!