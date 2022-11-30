Evine giden gence uçan tekmeli yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video

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Silivri’de sanat yönetmeni 38 yaşındaki adam, otobüsten indikten sonra evine yürüdüğü esnada tanımadığı bir şahıs tarafından uçan tekmeli saldırıya uğradı. Yere yığılan adam burada defalarca yumruklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, darp raporu alan adam saldırgandan şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
UÇAN TEKMEYLE YERE SERİP DEFALARCA YUMRUKLADI
Aldığı darbeyle yere savrulan adamın üstüne çıkan saldırgan, yerde de ona defalarca yumruk attı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ve sürücülerin müdahalesi sonrası adamın üstünden kalkan saldırgan, koşarak kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE
Olayın ardından dövülen Aykut G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen adamı hastaneye götürdü. Tedavisi yapılan adam darp raporunu aldıktan sonra emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.