Video Yaşam Evine giden gence uçan tekmeli yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video
Evine giden gence uçan tekmeli yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video

Evine giden gence uçan tekmeli yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video

30.11.2022 | 14:25

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Silivri’de sanat yönetmeni 38 yaşındaki adam, otobüsten indikten sonra evine yürüdüğü esnada tanımadığı bir şahıs tarafından uçan tekmeli saldırıya uğradı. Yere yığılan adam burada defalarca yumruklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, darp raporu alan adam saldırgandan şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz 8 Kasım Salı günü saat 20.50 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanat yönetmeni 38 yaşındaki Aykut G., işyerinden çıkarak otobüse bindi. Otogardan otobüsten inen adam ardından evine gitmek için cadde üzerinde yürümeye başladı. Kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs, adama uçan tekme attı.

UÇAN TEKMEYLE YERE SERİP DEFALARCA YUMRUKLADI
Aldığı darbeyle yere savrulan adamın üstüne çıkan saldırgan, yerde de ona defalarca yumruk attı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ve sürücülerin müdahalesi sonrası adamın üstünden kalkan saldırgan, koşarak kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE
Olayın ardından dövülen Aykut G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen adamı hastaneye götürdü. Tedavisi yapılan adam darp raporunu aldıktan sonra emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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