Evinin balkonundaki kadını vuran şahıs, kocası çıktı | Video
Konya'da bir kadını evinin balkonunda sırtından vurarak yaralayan şüpheli, kadının boşanma aşamasındaki eşi çıktı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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