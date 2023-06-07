Evinin önünde esrar satanları uyardı, dehşeti yaşadı | Video

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evi ve dükkanının önünde bir grup vatandaşın uyuşturucu maddesi sattığını görüp uyaran 63 yaşındaki Zeki Göçtürk durumu emniyet güçlerine bildirmesiyle uyuşturucu maddesi satıcılarının hedefi oldu.