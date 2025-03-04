Video Yaşam Eyüpsultan’da İETT otobüsünde korkutan yangın | Video
Eyüpsultan’da İETT otobüsünde korkutan yangın | Video

Eyüpsultan’da İETT otobüsünde korkutan yangın | Video

04.03.2025 | 10:45

Eyüpsultan’da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanların havaya yükseldiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, saat 07.30 sıralarında Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde seyir halinde olan 34 KP 0386 plakalı İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor kısmında çıkan yangın kısa sürede otobüsü sardı. Otobüste çıkan yangında dumanlar havaya yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Şans eseri otobüsün içinde yolcu olmadığı öğrenildi. Yangında, ölü veya yaralı olmazken, otobüste maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eyüpsultan’da İETT otobüsünde korkutan yangın | Video 01:46
Eyüpsultan’da İETT otobüsünde korkutan yangın | Video 04.03.2025 | 10:45
İş insanından 2 milyon TL haraç isteyip başına silah dayadılar | Video 00:29
İş insanından 2 milyon TL haraç isteyip başına silah dayadılar | Video 04.03.2025 | 10:08
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 torbacı tutuklandı | Video 01:13
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 torbacı tutuklandı | Video 04.03.2025 | 09:59
Büyükçekmece’de otobüs yangını | Video 00:43
Büyükçekmece’de otobüs yangını | Video 04.03.2025 | 09:31
Çanakkale’de seyir halindeki ambulans tünel içinde yandı | Video 00:43
Çanakkale'de seyir halindeki ambulans tünel içinde yandı | Video 04.03.2025 | 08:20
Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 4 ölü | Video 00:55
Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 4 ölü | Video 04.03.2025 | 08:19
D-100 Karayolu’nda bariyere giren araç alev aldı: 1 ağır yaralı | Vifdeo 01:09
D-100 Karayolu'nda bariyere giren araç alev aldı: 1 ağır yaralı | Vifdeo 04.03.2025 | 08:19
TIR, yolcu otobüsüne çarptı! 11 yaralı | Video 00:32
TIR, yolcu otobüsüne çarptı! 11 yaralı | Video 02.03.2025 | 16:23
Otomobilin markete daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:21
Otomobilin markete daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.03.2025 | 15:07
Babası öldü, annesi kalp krizi geçirdi; kendisi baygın halde bulundu | Video 03:45
Babası öldü, annesi kalp krizi geçirdi; kendisi baygın halde bulundu | Video 02.03.2025 | 15:06
Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada | Video 02:18
Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada | Video 02.03.2025 | 12:53
Sevgilisinin evinde dehşeti yaşadı; tuzağa düşürülüp önce darp sonra gasbedildi | Video 04:14
Sevgilisinin evinde dehşeti yaşadı; tuzağa düşürülüp önce darp sonra gasbedildi | Video 02.03.2025 | 12:53
Drift atan araçtan hava ateş açanlar yakalandı | Video 00:23
Drift atan araçtan hava ateş açanlar yakalandı | Video 02.03.2025 | 12:44
Bağdat caddesinde lazerli sapık | Video 00:42
Bağdat caddesinde lazerli sapık | Video 02.03.2025 | 12:44
Dehşet evinden düğün evine | Video 12:32
Dehşet evinden düğün evine | Video 02.03.2025 | 12:35
Minik Nazlı’nın cansız bedeni evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 01:31
Minik Nazlı'nın cansız bedeni evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 02.03.2025 | 11:23
Cansız bedeni bulunan minik Nazlı’nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:07
Cansız bedeni bulunan minik Nazlı'nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.03.2025 | 11:23
Gizemli hayırsever, 400 depremzede ailenin 1 milyon 600 bin TL’lik veresiye borcunu ödedi | Video 02:42
Gizemli hayırsever, 400 depremzede ailenin 1 milyon 600 bin TL'lik veresiye borcunu ödedi | Video 02.03.2025 | 10:36
Irmakta kaybolan gençten 191 gündür haber alınamıyor | Video 06:56
Irmakta kaybolan gençten 191 gündür haber alınamıyor | Video 02.03.2025 | 10:36
Çatıdan düşen karın kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu | Video 00:21
Çatıdan düşen karın kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu | Video 02.03.2025 | 10:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY