Eyüpsultan’da İETT otobüsünde korkutan yangın | Video
Eyüpsultan’da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanların havaya yükseldiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
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