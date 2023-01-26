Eyüpsultan'da yürek sızlatan görüntü: 3 çocuk çöp evde terk edilmiş halde bulundu | Video

İstanbul Eyüpsultan'da yürek sızlatan görüntü... İhbar üzerine bir eve giden polis ekipleri, anne ve babaları tarafından terk edilmiş üç çocukla karşılaştı. Çöp evde yaşayan çocuklar hastanede tedavi altına alındı, anne ve baba ise gözaltında.