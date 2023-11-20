Fethiye’de plaj temizliği

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, “Yeşil Diplomasi Haftası” çerçevesinde düzenlediği etkinliklerde, deniz kirliliği ile mücadele için “mavi dedektifler” ve öğrenciler Muğla'nın Fethiye ilçesinde Muğla Valiliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla plaj temizliği yaptı.