Freni arızalanan hafriyat kamyonu 5 aracı biçti! Feci kaza kamerada | Video
Hatay'da fren sisteminde yaşanan arıza sonrası duramayarak, kavşakta bekleyen 5 aracı biçen hafriyat kamyonunun o anlar kameraya yansıdı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken, yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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