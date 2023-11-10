Video Yaşam Freni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi | Video
Freni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi | Video

Freni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi | Video

10.11.2023 | 15:11

Ankara’nın Mamak ilçesinde freni patlayan mandalina yüklü kamyon ticari aracı önüne sürükleyerek dükkana girdi.

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Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde meydana gelen kazada, 19 AED 270 plakalı M.Y.'nin kontrolündeki 13 buçuk ton mandalina yüklü kamyon fren sisteminin arızalanması sonucu yan yolda seyir halinde giden Ö.P. kontrolündeki 35 ASA 291 plakalı otomobile çarptı. Freni tutmadığı için duramayan kamyon önüne aldığı otomobille birlikte metrelerce sürüklenerek yol üstünde bulunan bir dükkana girdi. Dükkanda ağır hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra diğer yaralı şoförle birlikte Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şans eseri can kaybının olmadığı kazada yaralı şoförlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazanın sabah saatlerinde meydana gelmesi ve o sırada dükkanların kapalı olması, muhtemel bir facianın önüne geçerken, korku dolu o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"HEM DÜKKANLAR KAPALIYDI HEM DE KALDIRIM BOŞTU"
Olayın yaşandığı cadde üzerinde esnaflık yapan ve aracın içerisindeki yaralı şoför Ö.P'yi sıkıştığı araçtan kurtarmaya yardım ettiğini belirten Kudret Özdemir, "Freni patlamış kamyon 2 tane aracı önüne katarak geliyordu. Biri son anda kurtuldu ama diğerini sürükleyerek dükkanın içine kadar getirdi. Zaten kamyon şoförü uyarı amaçlı bağırarak geliyordu. Esnaflar olarak biz hemen müdahelede bulunduk. Ambulans ve itfaiyeyi çağırdık. Kamyon şoförünün durumu iyiydi. Kendisi takla atarak kamyondan çıktı. Diğer aracın şoförü sıkışmıştı. Levye kullanarak şoförü kurtarmaya çalıştık. Eczacı bir abimiz geldi ve ilk müdahaleyi yaptı. Sonrasına itfaiye ve ambulans geldi. İtfaiye ekipleri şoförü çıkarabilmek için çok uğraştı. Çok şükür ki olay sabahın erken saatlerinde olduğu için hem dükkanlar kapalıydı hem de kaldırım boştu. Biz gittiğimizde binek aracın şoförü biz gittiğimizde yarı baygındı bilinci çok açık değildi. Sıkıştığı için hiç hareket edemiyordu. Biz elimizden geldiğince alanını genişletmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

"EĞER 5 METRE DAHA SÜRÜKLENSEYDİ ARAÇ BENİM DÜKKANIMA DA GİRİYORMUŞ"
Kazanın birkaç metre yanındaki dükkanda meydana geldiğini ve şans eseri herhangi bir can kaybının olmadığını ifade eden Oğuzhan Gücüyener şu sözleri kaydetti:
"Olay hemen bitişiğimde ki dükkanda gerçekleşti. Bende burada esnafım. Bize saat sabah 9.15'de haber geldi. Kamyonun frenleri patlamış. Kamyon ticari aracı sürükleyerek dükkanın önüne kadar getirmiş. Şoförlerin durumlarının çok ağır olmadığını öğrendim. Maddi hasarlarla atlatılan bir kaza. Eğer 5 metre daha sürüklenseydi araç benim dükkanıma da giriyormuş. Allah kurtarmış. Maddi bir hasarla atlatılan bir kaza. Herkese çok geçmiş olsun. Cana geleceğine mala geldi."

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