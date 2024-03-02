Gaziantep’te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı | Video
Gaziantep’te polis ekipleri tarafından son bir ayda yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 363 şüpheliden 731'i tutuklandı.
Yapılan aramalarda ise 164 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet ruhsatsız tüfek, 99 adet kurusıkı tabanca, 2 bin 208 adet fişek ele geçirildi.
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