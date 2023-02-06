Video Yaşam Gaziantep'te depremden 11 saat sonra enkaz altından 2 kişi daha kurtarıldı! İşte o anlar... | Video
Gaziantep'te depremden 11 saat sonra enkaz altından 2 kişi daha kurtarıldı! İşte o anlar... | Video

Gaziantep'te depremden 11 saat sonra enkaz altından 2 kişi daha kurtarıldı! İşte o anlar... | Video

06.02.2023 | 15:21

Gaziantep'in Nurdağı bölgesinde bir binanın enkazından 2 kişi daha kurtarıldı! İşte o anlar...

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