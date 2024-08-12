Video Yaşam Gaziantep'te nakliyeci çukura düşüp öldü!
Gaziantep'te nakliyeci çukura düşüp öldü!

Gaziantep'te nakliyeci çukura düşüp öldü!

12.08.2024 | 19:40

Gaziantep'te bir iş yerinde yükleme yapan nakliyeci 5 metrelik mazgal çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

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