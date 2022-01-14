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OTOMATİK OYNAT
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Gaziantep'te sahte para operasyonu 14.01.2022 | 12:22
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Samsun'da şüpheli ölüm araştırılıyor 14.01.2022 | 12:08
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Bitlis’te eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 14.01.2022 | 11:40
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Yağışlar umut verdi, yazın kuruyan Alata Deresi denizle buluştu | Video 14.01.2022 | 11:37
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Trafikte pes dedirten görüntü! Motosiklet ile masa taşıdı | Video 14.01.2022 | 11:36
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Çankaya sokaklarında sokak köpekleri dehşeti | Video 14.01.2022 | 11:34
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İstanbul'da çarpıp kaçan sürücü korku dolu anlar yaşattı 14.01.2022 | 09:55
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Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı | Video 14.01.2022 | 10:56
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Şarkıcı Berksan, Fransız askısı yaptırdı | Video 14.01.2022 | 11:07
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Muş’ta kar yağışı nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 14.01.2022 | 10:40
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Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı | Video 14.01.2022 | 10:39
Gaziantep'te çalıntı araca sahte parayla yakıt alırken yakalanan kalpazanların ardından yapılan operasyonda aynı seri numaralı 150 adet 100 liralık banknot ele geçirildi.