Gaziantep'te 'toplu mezar kazılıyor' iddiasına yalanlama | Video

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Sosyal medyada boş mezarların yer aldığı bir videoda, Gaziantep Şehitlik'te toplu şekilde gelecek şehitler için mezarların kazıldığı iddia edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, görüntülerin toplumu paniğe sürüklemek amacı taşıdığını bildirdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, resmi web sayfasından yaptığı yazılı açıklamada iddiaların toplumu paniğe sürükleme amacı taşıdığını ve mesnetsiz olduğunu açıkladı. Mezarların kazılması işleminin rutin bir çalışma olduğu vurgulanan açıklamada, ''9 Eylül tarihinde akşam üzeri sosyal medya üzerinden yayılan bir videoda Gaziantep Şehitliği'nde toplu mezar kazıldığı öne sürülerek, toplumu paniğe sürükleyici asılsız ve mesnetsiz bazı iddialar yer almıştır. Sosyal medya paylaşımlarında öne sürülen asılsız iddialara karşı aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. Toplu halde mezar kazılması hazırlıkları özellikle de büyükşehirler için rutin bir uygulamadır. Özellikle de Gaziantep gibi nüfusu 2 milyonu aşmış, günlük en az 35 cenazenin olduğu şehirlerde bu durum cenaze hizmetlerinin yetişmesi açısından elzem bir durumdur. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'de olağanüstü bir afet durumunda kullanılmak üzere belli miktarda mezarın hazır edilip AFAD Başkanlığına bildirmesi gereken iller arasındadır. Bunun dışında meteorolojik zorunluluklardan, kış aylarındaki soğuklar sonucunda toprağın donması sebebiyle ciddi bir miktarda mezar yerinin hava koşulları daha uygunken kazılıp kış aylarına hazır tutulması gerekmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önceki yıllarda da bu konuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Ancak bu sene konunun daha farklı ve toplumu olumsuz anlamda etkilemek amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica eder, saygılarımızı sunarız'' denildi.
Öte yandan toplu mezar iddialarının yer aldığı video ile ilgili inceleme başlatıldığı ve iddialarda bulunan şahsın kimliğini tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.