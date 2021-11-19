Gaziosmanpaşa'da, kontrolsüz şekilde yola çıkan motosikletli kurye ile seyir halindeki başka bir motosikletli kurye çarpıştı. Seyir halindeki motosikletli kazanın etkisiyle, minibüse çarparak durabildi. Kuryelerin kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Küçükköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımdan caddeye kontrolsüz şekilde çıkan motosikletli kurye ile yolda ilerleyen başka bir motosikletli kurye çarpıştı. Caddede ilerleyen kurye, çarpmanın etkisiyle önündeki minibüse çarparak düştü. Yaşanan kazada iki kurye de yaralanmazken, motosikletlerde hasar oluştu. Yaşanan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.