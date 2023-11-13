Gazzeli çocukların adına fidan dikildi | Video
Van'ın Edremit Belediyesi tarafından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzeli çocukların adına fidan dikildi.
"ŞEHİT OLAN ÇOCUKLARIN İSİMLERİ BURADA YAŞAYACAK"
Konuya ilişkin açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinli çocukların anısına ağaç diktiklerini belirtti. Hem Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlamak hem de Gazze şehitlerini anmak için bir program düzenlediklerini ifade eden Başkan Say, "Gazzeli çocukların isimlerini Edremit'te yaşatmak anlamında alana gelen yüzlerce çocuk burada fidan dikiyor. Bu fidanlar büyüyecek ve o şehit olan çocukların isimleri burada yaşayacak. Alanda yaklaşık 7 bin ağacımız var. 300 dekarlık alana çeşitli etaplarda dikilen fidanlar, inşallah önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bölgenin nefes alacağı bir alan olacak. Davetimizi kırmayıp gelen herkese teşekkür ederim. Umarım bu zulüm bir an önce biter ve herkes insani yaşam şartları içerisinde yaşamına devam eder" dedi.
Gazze'deki şehit olan akranları anısına fidan diken çocuklar ise bir an önce saldırıların son bulmasını diledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:48
Gazzeli çocukların adına fidan dikildi | Video 13.11.2023 | 13:42
02:54
Yanmış ceset olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 13.11.2023 | 13:42
01:07
Motosiklet devrildi, ölümden saniyeyle kurtuldu! O anlar kamerada | Video 13.11.2023 | 12:37
01:54
00:31
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 920 gram esrar ele geçirildi | Video 13.11.2023 | 12:07
00:18
01:43
03:25
Çanakkale’de cadde ve sokaklar göle döndü | Video 13.11.2023 | 10:59
01:25
04:28
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Kasım 2023 Pazartesi atv izle! | Video 13.11.2023 | 11:10
03:43
10 katlı iş merkezinin yanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2023 | 10:30
01:08
Arkadaşlar arasındaki silahlı kavgada kan aktı: 1 yaralı | Video 13.11.2023 | 09:47
00:22
Şehit polise son görev | Video 13.11.2023 | 09:49
00:42
Saman yüklü tırda 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video 13.11.2023 | 09:44
00:40
SON DAKİKA: Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 13.11.2023 | 09:27
00:27
Kütahya’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 13.11.2023 | 09:30
01:13
07:47
00:30