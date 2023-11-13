Video Yaşam Gazzeli çocukların adına fidan dikildi | Video
Gazzeli çocukların adına fidan dikildi | Video

Gazzeli çocukların adına fidan dikildi | Video

13.11.2023 | 13:42

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzeli çocukların adına fidan dikildi.

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Edremit Belediyesince ilçedeki kent ormanında "Gazzeli çocukların anısı Edremit'te yaşatılacak" programı çerçevesinde Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklar için çok sayıda fidan dikildi. Fidan dikim programına Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, çok sayıda kadın ve çocuk katıldı.

"ŞEHİT OLAN ÇOCUKLARIN İSİMLERİ BURADA YAŞAYACAK"
Konuya ilişkin açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinli çocukların anısına ağaç diktiklerini belirtti. Hem Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlamak hem de Gazze şehitlerini anmak için bir program düzenlediklerini ifade eden Başkan Say, "Gazzeli çocukların isimlerini Edremit'te yaşatmak anlamında alana gelen yüzlerce çocuk burada fidan dikiyor. Bu fidanlar büyüyecek ve o şehit olan çocukların isimleri burada yaşayacak. Alanda yaklaşık 7 bin ağacımız var. 300 dekarlık alana çeşitli etaplarda dikilen fidanlar, inşallah önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bölgenin nefes alacağı bir alan olacak. Davetimizi kırmayıp gelen herkese teşekkür ederim. Umarım bu zulüm bir an önce biter ve herkes insani yaşam şartları içerisinde yaşamına devam eder" dedi.

Gazze'deki şehit olan akranları anısına fidan diken çocuklar ise bir an önce saldırıların son bulmasını diledi.
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