Genç kadını çiftlikte kürekle öldürmüştü, cezası belli oldu | Video
Çanakkale’nin Biga ilçesinde geçen yıl Mayıs ayında Kanibey köyünde bir tavuk çiftliğinde çalışan 3 çocuk annesi Türkan Demir’i (27), başına kürekle vurarak öldürmek suçundan hiçbir indirim uygulanmaksızın ’kadına karşı eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan tutuklu sanık Hakkı Elamış’ın (30) müebbet hapis cezası Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karar duruşmasında mahkeme heyeti tarafından tutuklu sanık Hakkı Elalmış'a hiçbir indirim uygulanmaksızın Türk Ceza Kanunu'nun 82/1 maddesince 'kadına karşı eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından, taraflar dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı hukuka uygun buldu. Mahkeme kararında, "Tutuklu sanık Hakkı Elalmış'ın üzerine atılı suçun niteliği, atılı suç için yasada öngörülen ceza miktarı, ilk derece mahkemesinin kararı, suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığının gösteren somut delillerin bulunması, doktor raporu ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde atılı suçun 5560 sayılı Kanunla değişik 5271 sayılı CMK.'nın 100/3-a. maddesinin 2. bendi gereğince tutukluma sebebi var sayılan suçlardan olması, tutuklu kaldığı süre ve bu aşamada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı hususu da nazara alınarak tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi" denildi.
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