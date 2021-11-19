Video Yaşam Genç kızın montundan telefonu alarak cebine koydu | Video
Genç kızın montundan telefonu alarak cebine koydu | Video

Genç kızın montundan telefonu alarak cebine koydu | Video

19.11.2021 | 14:19

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; yankesicilik suretiyle cep telefonu çalan bir kişi yakalandı. Olay ise, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Sur Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir kişi, yürüyen merdivenlerde önünde bulunan genç kızın montunun cebinden telefonu alarak cebine attı. Bir süre sonra durumu fark eden genç kız, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yankesicilik olayını O.K.B.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonla O.K.B. yakalanırken, telefon da bulunarak sahibine teslim edildi. Öte yandan O.K.B.'nin genç kızın montundan telefonu alarak cebine koyduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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