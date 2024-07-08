Video Yaşam Gölcük'te otobüs durağa daldı!
Gölcük'te otobüs durağa daldı!

Gölcük'te otobüs durağa daldı!

08.07.2024 | 16:45

Kocaeli Gölcük ilçesi İskele Yolu üzerinde meydana gelen olayda, bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak otobüs durağına daldı. İşte detaylar...

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