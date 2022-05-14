Gözü dönen adam husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu | Video

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Denizli'de gözü dönmüş adam, sokak ortasında önünü kestiği husumetlisini pompalı tüfekle ağır yaraladı. Akşam saatlerinde evinin önüne bıraktığı arabası bulunan şüpheli, kısa sürede yakayı ele verdi.
ARAÇ EVİNİN ÖNÜNDE BULUNDU
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yapmış olduğu çalışmaları ardından güvenlik güçleri şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Plakayı vatandaşlar yardımıyla belirleyen ekipler, aracı 1 saat sonra olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Muratdede Mahallesinde buldu. Şüphelinin evinin önüne park ettiği anlaşılan araç, incelenmek üzere otoparka götürüldü. Kayıplara karışan şüpheli H.K. ise kısa sürede yakayı ele vererek işlemleri için karakola götürüldü.
Öte yandan çok fazla kan kaybeden ve yakın mesafeden saçmaların hedefi olan yaralı O.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.