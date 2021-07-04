Güney Kıbrıs’taki orman yangınında ölü sayısı 4’e yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiği belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol ve Larnaka ilçelerinde dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan orman yangınında can kaybı artıyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği belirtildi. Yangına itfaiye ekipleri ile Rum milli muhafız ordusu, sivil savunma ekipleri ve halkın yanı sıra 11 yangın uçağı ve çok sayıda yangın helikopteri ile müdahale ediliyor. Rum yönetimi, yangın söndürme çalışmaları için İtalya'dan da yardım istedi.

Öte yandan, Rum yönetimi KKTC'nin yardım teklifine hala net bir yanıt vermezken, yangının kuzeye sıçramaması için teyakkuza geçildi.