Güngören'de baba oğul kavgası kamerada... Oğlunu ekmek bıçağıyla kovaladı! | Video
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GÜNGÖREN'de baba ve oğlu arasındaki kavga, bıçaklı, sopalı saldırıya dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada, baba oğlunu bıçak ve sopayla sokağa kadar kovaladı. Mahallelinin araya girmesiyle sakinleştirilen baba, oğluyla birlikte polis merkezine götürüldü. Baba ve oğlu birbirlerinden şikayetçi oldu.