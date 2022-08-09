Haftalık Burç Yorumları "Gökyüzünde sıcak gelişmeler var" | Video

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Haftaya Mars’ın Uranüs ile yapacağı kavuşum ile başlıyoruz. Daha bu durumun etkisi geçmeden de hafta sonu Mars, Satürn ile karşıt açıya gelecek ve bu hafta yaşamlarımızda oldukça sarsıcı gelişmeler meydana getirecek. 2 Ağustos günü gerçekleşecek olan bu kavuşum, kontrolsüz öfkenin ve çatışmaların habercisi. Hızlı gelişecek olaylar ise sonucunda beklenmeyen tepkilere yol açabilir… Bu haftanın olmazsa olmazı ise sakinlik ve sağduyu. Astrolog Nalan Demircioğlu bu haftanın gökyüzü hareketlerini yorumladı.