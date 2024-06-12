Video Yaşam Halıya sarılarak öldürülen Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı | Video
Halıya sarılarak öldürülen Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı | Video

Halıya sarılarak öldürülen Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı | Video

12.06.2024 | 08:45

Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in, cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile taşınma görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde Sedef Güler'in cesedi balıkçılar tarafından bulunmuştu. Beylikdüzü'nde bir adreste cinayetin işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler'i halıya bağladıkları, sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları belirlenmişti. Sedef Güler'in, şüpheli Yavuz G. ile birlikte cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile taşınma görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocukların kavgasına büyükler karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 00:33
Çocukların kavgasına büyükler karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 12.06.2024 | 08:45
Uçurumdan araçla uçtu, Buradan olduğu gibi indim dedi | Video 01:21
Uçurumdan araçla uçtu, "Buradan olduğu gibi indim" dedi | Video 12.06.2024 | 08:46
Erzincan’da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 00:44
Erzincan’da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 12.06.2024 | 08:54
Halıya sarılarak öldürülen Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı | Video 05:06
Halıya sarılarak öldürülen Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı | Video 12.06.2024 | 08:45
Kuyu-5 operasyonlarında 5 suç örgütü çökertildi | Video 01:50
Kuyu-5 operasyonlarında 5 suç örgütü çökertildi | Video 12.06.2024 | 08:46
Çanakkale’de ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 2 kişiye orantısız güç kullanan polis tutuklandı | Video 01:30
Çanakkale'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 2 kişiye orantısız güç kullanan polis tutuklandı | Video 12.06.2024 | 08:45
Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal otelde yangın! İtfaiye olay yerine sevk edildi | Video 00:43
Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın! İtfaiye olay yerine sevk edildi | Video 12.06.2024 | 08:44
Babasını vuran zanlı adliyeye getirildi | Video 00:36
Babasını vuran zanlı adliyeye getirildi | Video 11.06.2024 | 16:03
Fethiye’de 2 yangın söndürme helikopteri göreve başladı | Video 01:20
Fethiye’de 2 yangın söndürme helikopteri göreve başladı | Video 11.06.2024 | 16:03
Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra kavuştu | Video 02:43
Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra kavuştu | Video 11.06.2024 | 15:06
Halıya sarılı cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 04:21
Halıya sarılı cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 11.06.2024 | 14:01
Niğde’de bulunan erkek cesedi olayında yeni gelişme: 14 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:58
Niğde’de bulunan erkek cesedi olayında yeni gelişme: 14 şüpheli gözaltına alındı | Video 11.06.2024 | 14:43
Minibüsün traktöre çarptığı feci kaza kamerada: 1 yaralı | Video 00:27
Minibüsün traktöre çarptığı feci kaza kamerada: 1 yaralı | Video 11.06.2024 | 13:59
Sultangazi’de kargaların saldırısına uğrayan vatandaş kask takarak korunmaya çalıştı | Video 01:54
Sultangazi'de kargaların saldırısına uğrayan vatandaş kask takarak korunmaya çalıştı | Video 11.06.2024 | 13:06
Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın | Video 01:31
Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın | Video 11.06.2024 | 13:20
Küçükçekmece’de önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçakla saldırdı | Video 00:23
Küçükçekmece'de önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçakla saldırdı | Video 11.06.2024 | 13:07
Müge Anlı’da kıyma makinesi cinayetinde flaş! Et yiyemiyorlar iddialarına lahmacunlu yanıt | Video 14:41
Müge Anlı'da kıyma makinesi cinayetinde flaş! Et yiyemiyorlar iddialarına lahmacunlu yanıt | Video 11.06.2024 | 12:54
Sinop’ta kahreden kaza: 2’si doktor 4 kişi öldü! | Video 01:54
Sinop'ta kahreden kaza: 2'si doktor 4 kişi öldü! | Video 11.06.2024 | 12:04
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Haziran 2024 Salı atv izle! | Video 05:01
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Haziran 2024 Salı atv izle! | Video 11.06.2024 | 11:51
Diyarbakır’da düğün havai fişek patladı! Yaralılar var... | Video 00:48
Diyarbakır'da düğün havai fişek patladı! Yaralılar var... | Video 11.06.2024 | 11:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA