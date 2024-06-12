Halıya sarılarak öldürülen Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı | Video 12.06.2024 | 08:45 Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in, cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile taşınma görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde Sedef Güler'in cesedi balıkçılar tarafından bulunmuştu. Beylikdüzü'nde bir adreste cinayetin işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler'i halıya bağladıkları, sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları belirlenmişti. Sedef Güler'in, şüpheli Yavuz G. ile birlikte cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile taşınma görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.