Hatay'da 141. saatte anne ve 5 yaşındaki kızı enkazdan çıkartıldı | Video 12.02.2023 | 08:48 Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan anne ve 5 yaşındaki kızı, 141 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı Hüseyin Dönmez apartmanında yaşayan anne ve 5 yaşındaki kızı deprem sonrası binanın enkazı altında kaldı. Anne ve kızı 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından arama ve kurtarma ekipleri tarafından depremden 141 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.