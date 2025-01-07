Hatay’da 5 kaçak göçmen yakalandı | Video
Hatay'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta 5 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.
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