Hatay’da 5 kaçak göçmen yakalandı | Video 07.01.2025 | 11:51 Hatay'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta 5 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antakya-Reyhanlı ve Antakya-Belen kara yollarında şüphe üzerine takip ettikleri 2 aracı durdurdu. Araçlarda Suriye, Somali ve Pakistan uyruklu 5 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör B.D. ile H.M., adliyeye sevk edildi. B.D. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, H.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı