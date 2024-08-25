Hatay'da araç kiralamak isteyen depremzedeye plakasız araç tuzağı!
Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan ve dolandırıcıların tuzağına düşen depremzede Ahmet Demir, 7 gün tatil yapmak için araba kiralarken 17 bin TL dolandırıldı. Kiralamak istediği aracın plakasının olmadığını parayı gönderdikten sonra fark eden Demir, kendisinin düştüğü hataya başkasının düşmemesi için dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
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