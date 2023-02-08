Video Yaşam Hatay'da enkaz altında kalan 5 kişilik aileden bir kişi depremden 60 saat sonra çıkarıldı | Video
Hatay'da enkaz altında kalan 5 kişilik aileden bir kişi depremden 60 saat sonra çıkarıldı | Video

Hatay'da enkaz altında kalan 5 kişilik aileden bir kişi depremden 60 saat sonra çıkarıldı | Video

08.02.2023 | 17:14

Depremden 60 saat sonra enkaz altında kalan 5 kişilik aileden bir kişi çıkarıldı.

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