Hatay’da klima ünitesinde çıkan yangın korkuttu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin klima ünitesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.
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