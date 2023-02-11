Hatay'da kurtarma ekibinin üzerine molozlar yıkıldı! O anlar kamerada | Video
Hatay-Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğretmenevi enkazında kurtarma çalışması yapan Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma(ADAK) ekibi kurtarma ekibinden bilirkişi oluşan çökme ile enkaz altında kaldı. Kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından kurtarıldı.
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