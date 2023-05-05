HDP'liden 'Kürdistan istemiyorum' diyen kadına çirkin saldırı! | Video
HDPKK'lılar Ağrı'yı karıştırmaya çalıştı. Terör sempatizanları, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması için slogan attı. Bir HDP'li ise "Kürdistan istemiyorum. PKK yüzünden mağdurum" diyen kadına saldırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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