Video Yaşam HDP'liden 'Kürdistan istemiyorum' diyen kadına çirkin saldırı! | Video
HDP'liden 'Kürdistan istemiyorum' diyen kadına çirkin saldırı! | Video

HDP'liden 'Kürdistan istemiyorum' diyen kadına çirkin saldırı! | Video

05.05.2023 | 16:07

HDPKK'lılar Ağrı'yı karıştırmaya çalıştı. Terör sempatizanları, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması için slogan attı. Bir HDP'li ise "Kürdistan istemiyorum. PKK yüzünden mağdurum" diyen kadına saldırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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