Heyelanda hayatını kaybeden adam son anlarını böyle kayda aldı | Video
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Trabzon'un Of ilçesi Sugeldi mahallesinde şiddetli yağış sonrası yaşanan heyelanda aracıyla toprak altına kalarak hayatını kaybeden şahsın ölmeden önceki son anlarını cep telefonu ile kayda aldığı ortaya çıktı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar bugün Trabzon'un Of ilçesi Sugeldi Mahallesi'nde ölüme neden oldu. Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken yağışlar sonrası oluşan heyelanın altında kalan Yılmaz Hacımahmutoğlu hayatını kaybederken, cansız bedeni kurtarma ekipleri tarafından toprak altından çıkartıldı. Ticaretle uğraşan Hacımahmutoğlu'nun ölmeden önce evine giderken şiddetli yağışı aracının içerisinden kayda aldığı gözlenirken, çektiği son görüntüler sevenlerini üzdü.