Video Yaşam Heyelanda hayatını kaybeden adam son anlarını böyle kayda aldı | Video

Heyelanda hayatını kaybeden adam son anlarını böyle kayda aldı | Video

Heyelanda hayatını kaybeden adam son anlarını böyle kayda aldı | Video
14.08.2020 | 22:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Heyelanda hayatını kaybeden adam son anlarını böyle kayda aldı | Video 02:55
Heyelanda hayatını kaybeden adam son anlarını böyle kayda aldı | Video 14.08.2020 | 22:20
Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı | Video 01:59
Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı | Video 14.08.2020 | 19:33
Kırmızı ışıkta geçti otomobil ve motosiklete çarptı: 3 yaralı | Video 01:04
Kırmızı ışıkta geçti otomobil ve motosiklete çarptı: 3 yaralı | Video 14.08.2020 | 18:40
Sokak ortasında tekme-tokat kavga kamerada | Video 01:58
Sokak ortasında tekme-tokat kavga kamerada | Video 14.08.2020 | 18:40
Bursa'da yetişen dev dolmalık biberler alıcı bulamıyor | Video 03:10
Bursa'da yetişen dev dolmalık biberler alıcı bulamıyor | Video 14.08.2020 | 15:47
Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 01:44
Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 14.08.2020 | 13:00
Son Dakika Haberi | İstanbul Alibeyköy'de saldırıya uğrayan kadın sürücüden flaş açıklama 'Eşarbım tamamıyla çıkarıldı' | Video 06:58
Son Dakika Haberi | İstanbul Alibeyköy'de saldırıya uğrayan kadın sürücüden flaş açıklama 'Eşarbım tamamıyla çıkarıldı' | Video 14.08.2020 | 12:25
Son Dakika | İstanbul Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran zanlıdan Adliye girişinde gazetecilere pişkin cevap | Video 00:32
Son Dakika | İstanbul Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran zanlıdan Adliye girişinde gazetecilere pişkin cevap | Video 14.08.2020 | 12:23
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i taciz etmek isteyen Yunan Limnos fırkateyni ağır hasar aldı | Video 02:19
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i taciz etmek isteyen Yunan Limnos fırkateyni ağır hasar aldı | Video 14.08.2020 | 11:11
Denizli'de meradan çalınan buzağı otomobilin bagajından çıktı | Video 00:25
Denizli'de meradan çalınan buzağı otomobilin bagajından çıktı | Video 14.08.2020 | 11:45
İstanbul Taksim’de yaşanan kapkaç dehşeti kamerada | Video 01:38
İstanbul Taksim’de yaşanan kapkaç dehşeti kamerada | Video 14.08.2020 | 11:44
Düğününü iptal eden parasını geri alacak | Video 01:32
Düğününü iptal eden parasını geri alacak | Video 14.08.2020 | 11:25
İstanbul'da görev sırasında yüksekten düşerek şehit olan polis memurundan geriye gözleri yaşartan bu görüntüler kaldı | Video 01:03
İstanbul'da görev sırasında yüksekten düşerek şehit olan polis memurundan geriye gözleri yaşartan bu görüntüler kaldı | Video 14.08.2020 | 10:32
Son Dakika Haberi | YÖK'ten flaş açıklama! Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu 'Karma model' nedir? | Video 01:24
Son Dakika Haberi | YÖK'ten flaş açıklama! Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu 'Karma model' nedir? | Video 14.08.2020 | 10:35
Son Dakika: Çeşme'de korkutan orman yangını | Video 02:05
Son Dakika: Çeşme'de korkutan orman yangını | Video 14.08.2020 | 09:59
Son Dakika | İstanbul Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran maganda hakkında flaş gelişme | Video 01:46
Son Dakika | İstanbul Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran maganda hakkında flaş gelişme | Video 14.08.2020 | 10:21
Son dakika | İsrail ve BAE arasındaki kirli anlaşmaya tepkiler büyüyor | Video 02:58
Son dakika | İsrail ve BAE arasındaki kirli anlaşmaya tepkiler büyüyor | Video 14.08.2020 | 09:36
Karabük'te sokak ortasındaki tekme-tokat kavga kamerada | Video 01:58
Karabük'te sokak ortasındaki tekme-tokat kavga kamerada | Video 14.08.2020 | 09:12
İstanbul TEM’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 02:22
İstanbul TEM’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 14.08.2020 | 08:13
Son Dakika Haberi | İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye tepki çeken skandal saldırı | Video 01:15
Son Dakika Haberi | İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye tepki çeken skandal saldırı | Video 14.08.2020 | 08:12

Trabzon'un Of ilçesi Sugeldi mahallesinde şiddetli yağış sonrası yaşanan heyelanda aracıyla toprak altına kalarak hayatını kaybeden şahsın ölmeden önceki son anlarını cep telefonu ile kayda aldığı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar bugün Trabzon'un Of ilçesi Sugeldi Mahallesi'nde ölüme neden oldu. Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken yağışlar sonrası oluşan heyelanın altında kalan Yılmaz Hacımahmutoğlu hayatını kaybederken, cansız bedeni kurtarma ekipleri tarafından toprak altından çıkartıldı. Ticaretle uğraşan Hacımahmutoğlu'nun ölmeden önce evine giderken şiddetli yağışı aracının içerisinden kayda aldığı gözlenirken, çektiği son görüntüler sevenlerini üzdü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA