Hindistan’da çekilen kaplan görüntüsünü İstanbul gibi paylaştılar | Video
Sosyal medyada son zamanlarda yayılan ve yüzbinlerce kişiye ulaşan kaplan ve sokak köpeği görüntüsünün gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Paylaşımı yapan hesabın takipçi uğruna insanları yanılttığı öğrenildi.
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