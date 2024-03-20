Video Yaşam İBB’de işten çıkarılan işçi: ‘‘Hakkımı istiyorum’’ | Video
İBB’de işten çıkarılan işçi: ‘‘Hakkımı istiyorum’’ | Video

İBB’de işten çıkarılan işçi: ‘‘Hakkımı istiyorum’’ | Video

20.03.2024 | 13:43

İBB’ye bağlı iştirak şirketlerden İSPARK’ta 14 yıl 7 ay çalışan personel iftira gerekçelerle işten atıldığını iddia ederek tazminat hakkının elinden alındığını söyledi.

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31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başlayan işten çıkarma iddiaları yeniden gündeme geldi. Beşiktaş ilçesinde Maçka'da bulunan İBB iştirak şirketlerinden İSPARK'ta çalışan işçi, asılsız gerekçeler ile 15 sene çalıştığı işinden atıldığını iddia etti. Ergin Bulut isimli eski çalışan tazminat hakkının da iftira gerekçeler ile elinden alındığını söyledi.

İSPARK eski çalışanı Ergin Bulut isimli vatandaş, ''14 sene 7 ay çalıştım, hiçbir zaman hakkımda şikayet olmadı. Buna rağmen esnafla samimi oldun, esnafın aracı ile gidip yemek aldın, görev yerini terk ettin gerekçesi ile işten çıkarıldım. Yemek insani ihtiyaç 3-4 dakikada gidip yemek alıp görev yerime geldim. Esnafla samimi olmak suç olamaz görev yerimi terk etmedim. Gerekçelerin aslı yok'' dedi.

Bulut, ''Haksız suçlamalarla tazminat hakkım elimden alındı. İşten çıkarılalı 1 sene 3 ay oldu. Hukuki olarak haklarımı arıyorum süreç devam ediyor. Bilirkişi raporu sunuldu, tazminat hakkım olduğu raporda yer aldı. Benim gibi birçok insan var, eski dönemde işe giren personeller işten çıkartılıyor. Haksız suçlamalarla, iftiralarla işten çıkarmalar oluyor, tazminat hakkımı istiyorum'' şeklinde konuştu.

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