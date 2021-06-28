Video Yaşam İcradan ucuza araç vadiyle 90 milyon vurgun yaptılar, Tokat’ta çiftlik kurdular | Video

İcradan ucuza araç vadiyle 90 milyon vurgun yaptılar, Tokat’ta çiftlik kurdular | Video

İcradan ucuza araç vadiyle 90 milyon vurgun yaptılar, Tokat’ta çiftlik kurdular | Video
28.06.2021 | 12:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yavuz Donat | Karadeniz’den... Dost sohbeti 06:06
Yavuz Donat | Karadeniz’den... Dost sohbeti 28.06.2021 | 12:58
İcradan ucuza araç vadiyle 90 milyon vurgun yaptılar, Tokat’ta çiftlik kurdular | Video 01:59
İcradan ucuza araç vadiyle 90 milyon vurgun yaptılar, Tokat’ta çiftlik kurdular | Video 28.06.2021 | 12:37
Müge Anlı'da esrarengiz olayda son dakika! Müge Anlı canlı yayında böyle açıkladı... 16:10
Müge Anlı'da esrarengiz olayda son dakika! Müge Anlı canlı yayında böyle açıkladı... 28.06.2021 | 12:28
Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu | Video 01:34
Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu | Video 28.06.2021 | 12:19
Ceviz ağacından çıktı, fiyatı yarım milyondan fazla | Video 05:31
Ceviz ağacından çıktı, fiyatı yarım milyondan fazla | Video 28.06.2021 | 12:19
Müge Anlı canlı yayınında paylaşıldı: ''Özel ekip'' Büyükşen çiftinin cinayet evinde inceleme yaptı! | Video 02:59
Müge Anlı canlı yayınında paylaşıldı: ''Özel ekip'' Büyükşen çiftinin cinayet evinde inceleme yaptı! | Video 28.06.2021 | 12:29
İSKİ'den tepki çeken hareket. Ömerli Barajı'nda ölen balıklar iş makineleriyle toprağa gömülüyor | Video 04:40
İSKİ'den tepki çeken hareket. Ömerli Barajı'nda ölen balıklar iş makineleriyle toprağa gömülüyor | Video 28.06.2021 | 11:18
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Osman Büyükşen olayında flaş tanık ifadesi! Cinayetten sonra kimi aradı? 20:22
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Osman Büyükşen olayında flaş tanık ifadesi! Cinayetten sonra kimi aradı? 28.06.2021 | 11:19
SON DAKİKA: Müge Anlı esrarengiz olayın görüntülerini paylaştı! Müge Anlı'dan tepki 'Nasıl bir anlamı olabilir?' 17:24
SON DAKİKA: Müge Anlı esrarengiz olayın görüntülerini paylaştı! Müge Anlı'dan tepki 'Nasıl bir anlamı olabilir?' 28.06.2021 | 11:04
Bahçelievler'de iki aile sokak ortasında birbirine girdi | Video 00:59
Bahçelievler'de iki aile sokak ortasında birbirine girdi | Video 28.06.2021 | 10:35
Parayı kaptırdı, komiserin kolunu ısırdı | Video 03:20
Parayı kaptırdı, komiserin kolunu ısırdı | Video 28.06.2021 | 10:35
Beykoz’da kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı: 1 ölü | Video 00:52
Beykoz’da kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı: 1 ölü | Video 28.06.2021 | 10:41
30 günlük bebek karyoladan düşerek hayatını kaybetti. Babanın bebeği adli tıpa götürdüğü anlar yürekleri dağladı | Video 01:50
30 günlük bebek karyoladan düşerek hayatını kaybetti. Babanın bebeği adli tıpa götürdüğü anlar yürekleri dağladı | Video 28.06.2021 | 10:35
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı acı haberi canlı yayında duyurdu: Cesedi... 09:40
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı acı haberi canlı yayında duyurdu: Cesedi... 28.06.2021 | 10:37
ATV CANLI YAYIN HD İzle! Müge Anlı 28 Haziran 2021 Pazartesi canlı yayın izle 05:24
ATV CANLI YAYIN HD İzle! Müge Anlı 28 Haziran 2021 Pazartesi canlı yayın izle 28.06.2021 | 10:13
Müge Anlı canlı yayın izle: 28 Haziran 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Osman Büyükşen olayında son dakika 05:24
Müge Anlı canlı yayın izle: 28 Haziran 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Osman Büyükşen olayında son dakika 28.06.2021 | 10:13
İstanbul'da otobüs ile inen yolcuyu takip edip küfürler yağdıran İETT şoförü kamerada 01:06
İstanbul'da otobüs ile inen yolcuyu takip edip küfürler yağdıran İETT şoförü kamerada 28.06.2021 | 09:56
Bakan Pakdemirli'den tavukları telef olan kadın girişimciye müjde | Video 04:09
Bakan Pakdemirli'den tavukları telef olan kadın girişimciye müjde | Video 28.06.2021 | 09:42
Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı kamerada. Masa ve sehpaları kendilerine siper ettiler | Video 02:18
Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı kamerada. Masa ve sehpaları kendilerine siper ettiler | Video 28.06.2021 | 09:42
Antalya'da falçatalı dehşet! Denizi kirletme yüzünden tartıştığı 2 kişiyi boğazından yaraladı 02:37
Antalya'da falçatalı dehşet! Denizi kirletme yüzünden tartıştığı 2 kişiyi boğazından yaraladı 28.06.2021 | 09:23

İstanbul’da ulaştıkları kişilere icra ve ihale yoluyla piyasa fiyatının yarısına araç satma vadi veren ve 29 kişiyi dolandırıp 90 milyon lirayı bulan vurgun yapan 24 kişilik çete çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul, İzmir, Antalya, Tokat ve Niğde’de yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin elde ettikleri paralarla Tokat’ta hayvan çiftliği kurdukları belirlendi. Operasyonda şüpheliler ile birlikte 275 büyükbaş hayvan, 473 küçükbaş hayvan 107 bin lira para, 70 bin liralık çek çok sayıda telefon ve bilgisayara el konuldu. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul genelinde vatandaşlara tanıdıkları vasıtasıyla ulaşarak güven veren ve icradan ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını söyleyerek para toplayan çete bu yöntemle aldıkları paralarla Tokat'ta çiftlik kurup hayvan yetiştirmeye başladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen şikayetlerin artması üzerine çalışma başlatan polis 29 mağdur kişiye ulaştı. Çalışmalarda mağdurların tamamının icra yoluyla ucuza araç almak isterken dolandırıldıkları belirlendi.

29 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR
İddiaya göre mağdurlara ulaşan şüpheliler, kendilerinin bağlantılarının olduğunu söyleyerek piyasa fiyatının yarısına araç alabileceklerini ancak paranın hemen alınması gerektiğini söyledi. Parayı toplayan şüpheliler 21 günlük bir gümrük bekleme süresinin olduğunu öne sürerek mağdurları oyaladı. Dolandırıldığını anlayan 29 kişi soluğu poliste aldı.

23 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada şüpheliler tek tek tespit edildi. İstanbul ve Tokat başta olmak üzere Cuma günü 23 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

VURGUN PARASIYLA ÇİFTLİK KURMUŞLAR
Şüphelilerin elde ettikleri paralarla Tokat'ta yatırım amaçlı hayvan çiftliği kurdukları öğrenildi. Baskında 275 adet büyükbaş hayvan, 473 adet küçükbaş hayvan, 107 bin 400 lira para, 70 bin liralık çek ve senet, 2 adet araç 32 adet cep telefonu 2 adet tabanca, 7 adet bilgisayar, ele geçirildi. Şüphelilerin 90 milyon liralık vurgun yaptıkları değerlendirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA