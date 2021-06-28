İcradan ucuza araç vadiyle 90 milyon vurgun yaptılar, Tokat’ta çiftlik kurdular | Video

İstanbul’da ulaştıkları kişilere icra ve ihale yoluyla piyasa fiyatının yarısına araç satma vadi veren ve 29 kişiyi dolandırıp 90 milyon lirayı bulan vurgun yapan 24 kişilik çete çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul, İzmir, Antalya, Tokat ve Niğde’de yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin elde ettikleri paralarla Tokat’ta hayvan çiftliği kurdukları belirlendi. Operasyonda şüpheliler ile birlikte 275 büyükbaş hayvan, 473 küçükbaş hayvan 107 bin lira para, 70 bin liralık çek çok sayıda telefon ve bilgisayara el konuldu. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul genelinde vatandaşlara tanıdıkları vasıtasıyla ulaşarak güven veren ve icradan ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını söyleyerek para toplayan çete bu yöntemle aldıkları paralarla Tokat'ta çiftlik kurup hayvan yetiştirmeye başladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen şikayetlerin artması üzerine çalışma başlatan polis 29 mağdur kişiye ulaştı. Çalışmalarda mağdurların tamamının icra yoluyla ucuza araç almak isterken dolandırıldıkları belirlendi.

29 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

İddiaya göre mağdurlara ulaşan şüpheliler, kendilerinin bağlantılarının olduğunu söyleyerek piyasa fiyatının yarısına araç alabileceklerini ancak paranın hemen alınması gerektiğini söyledi. Parayı toplayan şüpheliler 21 günlük bir gümrük bekleme süresinin olduğunu öne sürerek mağdurları oyaladı. Dolandırıldığını anlayan 29 kişi soluğu poliste aldı.

23 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada şüpheliler tek tek tespit edildi. İstanbul ve Tokat başta olmak üzere Cuma günü 23 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

VURGUN PARASIYLA ÇİFTLİK KURMUŞLAR

Şüphelilerin elde ettikleri paralarla Tokat'ta yatırım amaçlı hayvan çiftliği kurdukları öğrenildi. Baskında 275 adet büyükbaş hayvan, 473 adet küçükbaş hayvan, 107 bin 400 lira para, 70 bin liralık çek ve senet, 2 adet araç 32 adet cep telefonu 2 adet tabanca, 7 adet bilgisayar, ele geçirildi. Şüphelilerin 90 milyon liralık vurgun yaptıkları değerlendirildi.