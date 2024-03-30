Iğdır’daki kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler | Video 30.03.2024 | 10:27 Verimli tarım alanları, uygun iklim şartları ile Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır’da bulunan kayısı bahçeleri beyaz gelinliğini giyerken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da yer alan ve şehir ekonomisine de büyük katkı sağlayan kayısı bahçeleri ilkbahar ayında açan çiçekleri ile fotoğrafçıların gözdesi haline geldi. Özellikle Melekli beldesinde Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yaşadığı ve Hazreti Nuh'tan kaldığına inanılan meyve ağaçlarının yer aldığı İrem Bağları, kayısı bahçeleri ile beyaz gelinliğini giymiş durumdadır. Her yıl Mart ayının sonları ile Nisan ayının başlarında ortaya çıkan doğa harikası güzellik birçok kişinin de ziyaretine uğruyor. Profesyonel doğa fotoğrafçısı olan ve sosyal medyada binlerce takipçisi olan Mehmet Özcan da kayısı bahçelerinde çektiği fotoğraf ve videolar ile doğa harikası görüntülerin birçok kişiye ulaşmasını sağlıyor. Paylaşılan her bir fotoğraf ve videoda binlerce kişinin Iğdır'ın bu güzelliğinden haberdar olduğunu belirten Mehmet Özcan; "Doğa fotoğrafı ile çok ilgileniyorum. Şimdi burada Mart ayının sonlarında Nisan ayının başlarında Iğdır'ımızın bu kayısı bahçelerinin beyaz gelinliğini giymesini izliyorsunuz. Aslında bu beyaz gelinlik sadece bu döneme ait değil sonbaharda da çok farklı renkler oluşturuyor. Bunu çekip sosyal medyada paylaştığınız zaman insanlar renklere çok şaşırıyor ve çok ilgi gösteriyor. Sosyal medyada tıklama rekoru kırıyor. Bu güzelliği gören insanları şehrimize davet ediyoruz. Böyle yayılmasına vesile oluyoruz" dedi.Tek şartların ağaçlara zarar verilmemesi olduğunu söyleyen Özcan; " Bu ağaçların çoğu özel mülk olduğu için insanlar bu kayısı bahçelerinde gelir elde ettikleri için bu bahçeleri güzel korumaları lazımdır. Bunu da insanlara söylüyoruz. Bu şartla gelip buraları gezebilirler" dedi.İnsanların kayısı bahçelerini bazen Japonya'da bulunan Sakura çiçeklerine benzettiğini dile getiren Özcan; " Bazen Japonya'daki Sakura ağaçlarına benzetilerek esprisi oluyor. Iğdır'ın Sakura ağaçları denilerek gülüyoruz. İnsanlar burayı seviyor, beğeniyor" dedi. Iğdır'daki kayısı bahçelerinin kartpostallık görüntüleri havadan görüntülendi.