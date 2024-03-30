Iğdır’daki kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler | Video
Verimli tarım alanları, uygun iklim şartları ile Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır’da bulunan kayısı bahçeleri beyaz gelinliğini giyerken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Tek şartların ağaçlara zarar verilmemesi olduğunu söyleyen Özcan; " Bu ağaçların çoğu özel mülk olduğu için insanlar bu kayısı bahçelerinde gelir elde ettikleri için bu bahçeleri güzel korumaları lazımdır. Bunu da insanlara söylüyoruz. Bu şartla gelip buraları gezebilirler" dedi.
İnsanların kayısı bahçelerini bazen Japonya'da bulunan Sakura çiçeklerine benzettiğini dile getiren Özcan; " Bazen Japonya'daki Sakura ağaçlarına benzetilerek esprisi oluyor. Iğdır'ın Sakura ağaçları denilerek gülüyoruz. İnsanlar burayı seviyor, beğeniyor" dedi. Iğdır'daki kayısı bahçelerinin kartpostallık görüntüleri havadan görüntülendi.
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