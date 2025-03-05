Video Yaşam İki kardeşi öldüren şüpheli tutuklandı | Video
İki kardeşi öldüren şüpheli tutuklandı | Video

İki kardeşi öldüren şüpheli tutuklandı | Video

05.03.2025 | 15:58

Adana’da iki kardeşi öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde 3 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre A.T.(24), arkadaşları A.E.D.(16) ve ağabeyi M.D.(17) ile tartıştı. Tartışmada kardeşlerin küfür ettiğini öne süren şüpheli bıçakla saldırdı. Saldırıda iki kardeş ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak iki kardeş de hayatını kaybetti. A.T. ise polis tarafından yakalandı. A.T. polise verdiği ifadede, "Oruçluydum, sinir tepeme çıktı yaptım. Pişmanım" dediği öne sürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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