Video Yaşam İlk depreme evinde ikinci depreme hastanede yakalandı | Video
İlk depreme evinde ikinci depreme hastanede yakalandı | Video

İlk depreme evinde ikinci depreme hastanede yakalandı | Video

14.02.2023 | 10:29

Malatya’da yaşayan 23 yaşındaki Yusuf Taha Tutal Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ilkinde yaşadığı evin balkonundan inmeye çalışırken aşağı düşerek yaralandı. Kaldırıldığı hastanede de ikinci depreme yakalanan talihsiz genç daha sonra başka bir hastaneye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ila 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da bin 346 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 962 kişi ise yaralandı. Depremlerin ilkinde kent merkezi Sıtmapınarı mevkiinde ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonunda aşağı inmeye çalışan 23 yaşındaki Yusuf Taha Tutal da düşerek yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz genç burada tedavi altına alınırken, bu seferde ikinci depreme yakalandı.

Anne ve babası tarafından apar topar hastanede çıkarılan Yusuf Taha Tutal daha sonra sağlık ekiplerince Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisine devam edilen Tutal sağlık durumunun iyi gittiğini söyledi.

"DIŞARI ÇIKAMAYACAĞIMI DÜŞÜNEREK BALKONDAN İNMEYE ÇALIŞTIM"
İlk deprem sonrası kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci depreme yakalanarak yataktan düştüğünü kaydeden Yusuf Taha Tutal," İlk depremde annem uyandırdı binanın çok fazla sarsıldığını görünce dışarı çıkamayacağımı düşünerek balkondan inmeye çalıştım. Karında etkiyle kayarak yere düştüm . Belimde kırık oluştu hastaneye kaldırıldım ameliyat olduktan 10 dakika sonra sekizinci katta ise ikinci depreme yakalandım.Babam daha sonra Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne getirdi beni bir haftadır burada tedavim sürüyor. Sağlık durumum iyi hastane de ki hizmetlerden çok memnunuz tüm yaralı ve hastalara gereken ilgi ziyadesiyle gösteriliyor. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Depremde yıkımı azaltmak için neler yapılmalı? Bir dairesi 6 milyon olan rezidans nasıl yıkıldı? | Video 10:07
Depremde yıkımı azaltmak için neler yapılmalı? Bir dairesi 6 milyon olan rezidans nasıl yıkıldı? | Video 14.02.2023 | 11:26
Kahramanmaraşlı depremzede anlattı: O ses kulağımdan gitmiyor 100 yıl geçse de unutamam! | Video 05:39
Kahramanmaraşlı depremzede anlattı: "O ses kulağımdan gitmiyor 100 yıl geçse de unutamam!" | Video 14.02.2023 | 11:15
UMKE personeli yemeğini kedi ile paylaştı | Video 02:06
UMKE personeli yemeğini kedi ile paylaştı | Video 14.02.2023 | 10:29
İlk depreme evinde ikinci depreme hastanede yakalandı | Video 03:04
İlk depreme evinde ikinci depreme hastanede yakalandı | Video 14.02.2023 | 10:29
Depremde hasar gören ve çökme tehlikesi geçiren Altınkaya apartmanı yıkılıyor | Video 01:57
Depremde hasar gören ve çökme tehlikesi geçiren Altınkaya apartmanı yıkılıyor | Video 14.02.2023 | 10:29
Azerbaycanlı ekip 51 kişiyi sağ çıkarmayı başardı, 655 kişinin cansız bedenine ulaştı | Video 01:42
Azerbaycanlı ekip 51 kişiyi sağ çıkarmayı başardı, 655 kişinin cansız bedenine ulaştı | Video 14.02.2023 | 10:29
2 büyük deprem 2 dağı birleştirdi | Video 03:35
2 büyük deprem 2 dağı birleştirdi | Video 14.02.2023 | 10:24
Eşimin son sözü ’Bir kahve mi yapsak acaba’ oldu, sonra çığlığını duydum | Video 05:04
"Eşimin son sözü 'Bir kahve mi yapsak acaba' oldu, sonra çığlığını duydum" | Video 14.02.2023 | 10:21
Depremin 9. gününde Hatay’daki yıkım böyle görüntülendi | Video 03:47
Depremin 9. gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi | Video 14.02.2023 | 10:16
Depremde dehşetin hemen sonrasındaki panik anlarını böyle görüntüledi | Video 03:27
Depremde dehşetin hemen sonrasındaki panik anlarını böyle görüntüledi | Video 14.02.2023 | 09:50
Adıyaman’da 18 yaşındaki Muhammet Cafer, 198. saatte sağ kurtarıldı | Video 06:28
Adıyaman'da 18 yaşındaki Muhammet Cafer, 198. saatte sağ kurtarıldı | Video 14.02.2023 | 10:06
Asrın felaketi 85 saniye sürdü... Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı | Video 02:51
Asrın felaketi 85 saniye sürdü... Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı | Video 14.02.2023 | 09:21
198. saatte peş peşe mucizeler devam ediyor: Kahramanmaraş’ta iki kardeş enkazdan sağ çıkarıldı | Video 04:46
198. saatte peş peşe mucizeler devam ediyor: Kahramanmaraş'ta iki kardeş enkazdan sağ çıkarıldı | Video 14.02.2023 | 09:33
Azerbaycan’dan gelen 4 yardım tırı Adıyaman’a ulaştı | Video 05:01
Azerbaycan’dan gelen 4 yardım tırı Adıyaman’a ulaştı | Video 14.02.2023 | 08:26
Fay hattı geçtiği yeri savaş alanına çevirdi! Görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi | Video 03:27
Fay hattı geçtiği yeri savaş alanına çevirdi! Görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi | Video 14.02.2023 | 08:40
Adana’daki 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 04:43
Adana’daki 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 14.02.2023 | 08:19
Depremin 196. saatinde 18 yaşındaki Muhammed için çalışmalar sürüyor | Video 02:38
Depremin 196. saatinde 18 yaşındaki Muhammed için çalışmalar sürüyor | Video 14.02.2023 | 08:19
Adana’daki 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 04:43
Adana’daki 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 14.02.2023 | 08:11
Adana’da enkaz çalışmalarındaki 60 kişilik askeri ve sivil ekip TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 03:19
Adana’da enkaz çalışmalarındaki 60 kişilik askeri ve sivil ekip TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 14.02.2023 | 08:11
Hatay’da 183. saatte yeni mucize: Enkaz altından sağ kurtarıldı | VİDEO 03:00
Hatay'da 183. saatte yeni mucize: Enkaz altından sağ kurtarıldı | VİDEO 13.02.2023 | 19:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA