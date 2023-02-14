İlk depreme evinde ikinci depreme hastanede yakalandı | Video 14.02.2023 | 10:29 Malatya’da yaşayan 23 yaşındaki Yusuf Taha Tutal Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ilkinde yaşadığı evin balkonundan inmeye çalışırken aşağı düşerek yaralandı. Kaldırıldığı hastanede de ikinci depreme yakalanan talihsiz genç daha sonra başka bir hastaneye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ila 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da bin 346 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 962 kişi ise yaralandı. Depremlerin ilkinde kent merkezi Sıtmapınarı mevkiinde ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonunda aşağı inmeye çalışan 23 yaşındaki Yusuf Taha Tutal da düşerek yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz genç burada tedavi altına alınırken, bu seferde ikinci depreme yakalandı.

Anne ve babası tarafından apar topar hastanede çıkarılan Yusuf Taha Tutal daha sonra sağlık ekiplerince Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisine devam edilen Tutal sağlık durumunun iyi gittiğini söyledi.



"DIŞARI ÇIKAMAYACAĞIMI DÜŞÜNEREK BALKONDAN İNMEYE ÇALIŞTIM"

İlk deprem sonrası kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci depreme yakalanarak yataktan düştüğünü kaydeden Yusuf Taha Tutal," İlk depremde annem uyandırdı binanın çok fazla sarsıldığını görünce dışarı çıkamayacağımı düşünerek balkondan inmeye çalıştım. Karında etkiyle kayarak yere düştüm . Belimde kırık oluştu hastaneye kaldırıldım ameliyat olduktan 10 dakika sonra sekizinci katta ise ikinci depreme yakalandım.Babam daha sonra Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne getirdi beni bir haftadır burada tedavim sürüyor. Sağlık durumum iyi hastane de ki hizmetlerden çok memnunuz tüm yaralı ve hastalara gereken ilgi ziyadesiyle gösteriliyor. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.